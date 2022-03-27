Австралия отказывается от российских нефти и газа

Австралия вводит пошлину 35% на все товары из России и Беларуси и отказывается от российских нефти и газа, говорится в сообщении правительства Австралии, передают "Українськi Новини".

"Австралия, после выступления Владимира Зеленского в парламенте этой страны, вводит пошлину 35% на все товары и отказывается от российских нефти и газа. Еще один аргумент в пользу нефтяного эмбарго, которое обрушит российскую экономику", - написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Отмечается, что данное решение вступит в силу с 25 апреля и будет применяться в дополнение к общим ставкам пошлин, которые применяются в настоящее время. С 25 апреля также вступит в силу запрет на импорт нефти и других энергоносителей.