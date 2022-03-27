Премьер Италии: Путин сказал, что время для встречи с Зеленским еще не пришло

В телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги российский лидер Владимир Путин сообщил, что условия для прекращения огня в Украине пока не созрели. Об этом Драги заявил на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы.

По его словам, он позвонил российскому президенту и сказал, что, по его убеждению, для того, чтобы решить важнейшие проблемы, тому нужно встретиться с украинским президентом, о которой Владимир Зеленский просит с самого начала войны. «Во время вчерашнего длинного телефонного разговора я сказал Путину, что хочу поговорить о мире. Я спросил его, возможно ли прекращение огня. Однако в настоящее время для этого нет условий. Президент России сказал мне, что время для встречи с Зеленским еще не пришло. Как утверждает Путин, в переговорах есть небольшие шаги вперед. Я заметил изменение его тона, но я очень осторожен в интерпретации этих признаков. Давайте будем смотреть на ситуацию с трезвой головой»,— рассказал Драги.

Он также отметил, что санкции против России работают, мир может быть достигнут, если Украина защищает себя - а иначе он никак не может быть достигнут: «Я снова подтвердил [Путину] желание Италии сотрудничать в прокладывании пути к миру, что с его стороны было принято».