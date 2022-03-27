АПБ вносит ясность в законопроект «О продовольственной безопасности»

Законопроект «О продовольственной безопасности» направлен на внедрение системы отслеживания пищевых продуктов, новый подход к процессу регистрации и согласования субъектов (объектов), осуществляющих деятельность в пищевой цепи, а также дальнейшее усиление государственного контроля над защитой прав потребителей в целом. Об этом говорится в заявлении Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно документу, в целях обеспечения безопасности пищевой и кормовой продукции в законопроекте предусмотрено создание реестра случаев, обосновывающих опасность данной продукции, который позволит потребителям получать подробную информацию об опасных продуктах и обстоятельствах, обуславливающих опасность этих продуктов, сыграет важную роль в защите прав потребителя. Закон также определяет случаи, когда продукты питания и корма считаются опасными, и запрещает первоначальное производство, изготовление, переработку и оборот этих продуктов при их обнаружении. При этом ведение реестра случаев признания такой пищи опасной и доступность этого реестра для граждан будет способствовать усилению общественного контроля.