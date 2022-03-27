АПБ вносит ясность в законопроект «О продовольственной безопасности»
Законопроект «О продовольственной безопасности» направлен на внедрение системы отслеживания пищевых продуктов, новый подход к процессу регистрации и согласования субъектов (объектов), осуществляющих деятельность в пищевой цепи, а также дальнейшее усиление государственного контроля над защитой прав потребителей в целом. Об этом говорится в заявлении Агентства пищевой безопасности Азербайджана.
Согласно документу, в целях обеспечения безопасности пищевой и кормовой продукции в законопроекте предусмотрено создание реестра случаев, обосновывающих опасность данной продукции, который позволит потребителям получать подробную информацию об опасных продуктах и обстоятельствах, обуславливающих опасность этих продуктов, сыграет важную роль в защите прав потребителя. Закон также определяет случаи, когда продукты питания и корма считаются опасными, и запрещает первоначальное производство, изготовление, переработку и оборот этих продуктов при их обнаружении. При этом ведение реестра случаев признания такой пищи опасной и доступность этого реестра для граждан будет способствовать усилению общественного контроля.
В законопроекте отмечается, что эта поддержка со стороны общественности пойдет на пользу общему делу и приведет к созданию более совершенных и здоровых механизмов обеспечения продовольственной безопасности. Общественный контроль, определяющий отношения между государством и гражданским обществом, приведет к повышению прозрачности и эффективности процесса реализации, включая реализацию всех положений законодательства. Этот процесс, наряду с обеспечением верховенства закона, создаст условия для усиления участия каждого гражданина в качестве потребителя в организации общественного контроля.
Принимая во внимание все эти нюансы, Агентство пищевой безопасности Азербайджана призывает каждого члена гражданского общества быть активным в общественном контроле в качестве потребителя. В агентстве также напомнили, что граждане могут сообщать в «1003 - Колл-центр» ведомства или в соответствующие правоохранительные органы о негативных ситуациях, с которыми они сталкиваются в сфере продуктов питания.