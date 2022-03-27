НАТО предупреждает: Россия готовит новое наступление в Украине

Российские войска в Украине не отводятся, а совершают перегруппировку и готовят новые наступательные действия, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявления Москвы о "кардинальном снижении интенсивности боевых действий" на киевском и черниговском направлениях.

"Мы слышали недавние заявления, что Россия уменьшит (масштабы) военных операций возле Киева и в северной Украине. Но Россия неоднократно лгала о ее намерениях. Поэтому мы лишь можем судить на основе действий России, а не на основе ее слов", - подчеркнул Столтенберг, слова которого приводит УНИАН.

"В соответствии с нашей разведкой, подразделения России не отводятся, но перегруппировываются. Россия пытается перегруппировать, восстановить пополнение запасов и укрепить ее наступление на Донбассе. В то же время Россия сохраняет давление на Киев и другие города. Поэтому мы можем ожидать дополнительные наступательные действия...", - подчеркнул Столтенберг.

По словам Столтенберга, альянс пока не убежден, что Россия вела добросовестные переговоры в Стамбуле, поскольку военные задачи Москвы с начала вторжения в Украину не изменились: “Мы не видим настоящих перемен в российских задачах… Они продолжают добиваться осуществления своих целей военным способом”.