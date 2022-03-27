Россия сейчас сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, сообщили в Генштабе Украины.

"Основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых рубежей, подготовке к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях и установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей”, - говорится в сообщении.

На Броварском направлении, информируют в Генштабе, российская армия продолжает отвод подразделений, вероятно, в приграничные с РФ районы. Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам.