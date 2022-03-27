Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса Генштаб ВСУ
Россия сейчас сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, сообщили в Генштабе Украины.
"Основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых рубежей, подготовке к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях и установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей”, - говорится в сообщении.
На Броварском направлении, информируют в Генштабе, российская армия продолжает отвод подразделений, вероятно, в приграничные с РФ районы. Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам.
По данным, на Северском направлении, россияне действуют силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Продолжаются блокировка и обстрел Чернигова. Также продолжаются артиллерийские обстрелы Харькова.
На Донецком направлении россияне сосредотачивают основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате Мариуполя. Отмечено также прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию Ровеньки.
Кроме того, российские военные сосредотачивали усилия на удержании занятых позиций в районах населенных пунктов Новозлатополь и Любимовка в Запорожской области.