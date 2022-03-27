Проект «Цифровой Шелковый путь» в центре международного внимания

Целью проекта является создание телекоммуникационного коридора, проходящего через Азербайджан и соединяющего Европу с Азией. Проект, инициированный NEQSOL Holding и реализуемый компанией AzerTelecom, служит развитию информационных технологий и цифровой экосистемы в стране, а также превращению Азербайджана в цифровой центр региона.

Проект «Цифровой Шелковый путь» (Digital Silk Way) был представлен на всемирной выставке Dubai Expo и глобальном телекоммуникационном мероприятии Capacity Middle East 2022, вызвав широкий международный интерес.

Презентация проекта состоялась на мероприятии «Цифровой Шелковый путь – Связь без границ», прошедшем в павильоне Азербайджана на всемирной выставке Dubai Expo. В мероприятии приняли участие представители Transtelecom, Turk Telekom International, Telecom Italia Sparkle, Telekom Malaysia, Gulf Bridge International - Telecom Qatar, OneWeb, Telegraph 42 Management Gmbh, Fastweb, NTT и других влиятельных международных компаний.

Помимо этого, на мероприятии Capacity Middle East 2022 в Дубае большой интерес к проекту выразили международные партнеры. На мероприятии были проведены переговоры с Google, Cienna, Lumen, Neterra, China Telecom Global, China Mobile International, Vodafone Carrier Services, Turkcell Superonline, Vodafone Turkey, Batelco, STC и другими крупными международными компаниями. По проекту были согласованы модели сотрудничества с различными телекоммуникационными операторами и поставщиками, а также запланировано подписание меморандумов о взаимопонимании.

Цифровой Шелковый путь, формируемый между Европой и Азией посредством Азербайджана, внесет важный вклад в развитие цифровизации и услуг связи в регионе. Презентация проекта на глобальных мероприятиях, полезные обсуждения и достигнутые соглашения показали серьезный интерес международных партнеров. Проект внесет вклад в превращение Азербайджана в цифровой центр региона, в дополнение к статусам энергетического и транспортного центра.

В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США проект Digital Silk Way (Цифровой Шелковый путь) был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии.

AzerTelecom, входящий в международную группу компаний NEQSOL Holding, является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором в Азербайджане, соединяя страну с международной сетью интернета. NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.