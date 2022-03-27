Генпрокуратура об обрушении здания школы в Нахчыване

Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с обрущением здания средней школы №3 в поселке Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, 31 марта, около 12:00, в результате обрушения части здания средней школы №3 в поселке Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики (НАР) во время проводящихся работ по реконструкции на месте происшествия погибли трое рабочих Бабекского районного управления Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, один человек был госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данным пресс-службы, в настоящее время сотрудники прокуратуры Бабекского района НАР проводят осмотр места происшествия и осуществляют другие необходимые следственные действия. О ходе расследования будет предоставлена дополнительная информация.

В сообщении отмечается, что некоторые СМИ распространили не соответствующую действительности информацию о том, что в результате вышеуказанного несчастного случая погибли более 20 человек, а многие получили ранения. "Опровергая эти сообщения, призываем СМИ не распространять не уточненную информацию", - говорится в сообщении.