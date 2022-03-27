Путин денонсирует все газовые контракты с Западом

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты по поставкам газа «недружественным странам» будут осуществляться за рубли. Новые правила продажи газа начнут действовать 1 апреля. Уполномоченным банком по расчетам стал Газпромбанк. Если «недружественные страны» не будут платить в рублях, то «действующие контракты будут остановлены», сказал Владимир Путин на совещании по авиаотрасли, сообщает «Коммерсант».

Глава российского государства пояснил, что Россия «поставила газ» западным партнерам. «Они его получили, заплатили нам в евро, которые сами же и заморозили»,— сказал президент.

«Можно считать, что мы поставили газ фактически бесплатно»,— пояснил он, почему подписал указ. По словам Путина, решение о порядке оплаты поставок газа в рублях — шаг к финансовому суверенитету РФ.