Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали декларацию о Транскаспийском коридоре
Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию о "Транскаспийском коридоре Восток-Запад", сообщает пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Сообщается, что документ, в котором подчеркивается важность коридора Восток-Запад, нацелен на укрепление интеграционного потенциала четырех стран в международной транспортной системе.
В декларации отмечается роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в продвижении конкурентоспособных перевозок между Европой и Азией и подчеркивается важность завершения строительных работ для повышения пропускной способности линии. Кроме того, в документе подчеркивается необходимость инвестиций в инфраструктуру для повышения качества транспортных операций по маршруту.