Зеленский: если проиграем Мариуполь и другие города, не будет больше крепкого Европейского Союза
Европейский Союз лишится демократических принципов и влияния, если Украина проиграет в войне против России, заявил президент Владимир Зеленский выступая перед бельгийским парламентом.
"Если проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Европейского Союза. Ибо придет тирания, чтобы забрать у вас то, чем вы владеете и гордитесь. Понятно, что мы вам этого не желаем. Мы вам не угрожаем, это не угроза - это реальность, констатация фактов, которые хорошо видны из Мариуполя", - цитирует Зеленского РБК-Украина.