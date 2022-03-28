Путин позвонил Алиеву и Пашиняну
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.
Стороны условились о дальнейших контактах.