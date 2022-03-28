Шмыгаль: «Украина уничтожила больше российской техники, чем есть у армий европейских стран»

Украинцы уничтожили уже более четырех тысяч единиц военной техники российских войск, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это больше, чем на вооружении некоторых армий стран Европы и мира.

"Освободительная война украинского народа длится уже 5 недель. Наши силы обороны продолжают демилитаризацию российской армии, уничтожив уже более четырех тысяч единиц разной российской техники. Это больше, чем имеют у себя на вооружении большинство армий Европы и мира", - цитирует премьер-министра Корреспондент.net.