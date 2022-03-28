Германия и Франция отказываются принимать условия Путина

Берлин и Париж готовят план на случай прекращения поставок газа из России, сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, страны не примут условия по переводу контрактов в рубли. А глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не даст шантажировать себя по этому вопросу.

«Мы не согласимся оплачивать газ в другой валюте, помимо указанной при заключении контрактов. Контракты, заключенные в евро, должны оплачиваться в евро», — сказал французский министр на пресс-конференции, его цитирует ТАСС.

Хабек сообщил, что пока не ознакомился с новым указом президента России о переводе контрактов в рубли. По его словам, Германия готова ко всем сценариям, включая прекращение поставок из России, передает Reuters.

Президент Владимир Путин подписал указ о торговле газом с «недружественными странами» за рубли. Новые правила продажи газа начнут действовать с 1 апреля.