Экоактивисты заблокировали российские нефтяные танкеры в Дании

Активисты Greenpeace заблокировали два нефтяных танкера у побережья Дании для перевозки 100 тыс. тонн российской нефти, передает РБК.

По заявлению организации, это было сделано для остановки финансирования войны в Украине.

На байдарках и надувных лодках активисты встали между нефтяными танкерами Seaoath и Pertamina Prime недалеко от Фредериксхавна, Дания, препятствуя перекачке нефти с корабля на корабль.

По данным Greenpeace и Refinitiv, судно Seaoath прибыло из России со 100 тысячам тонн сырой нефти марки Urals и пыталось переправить нефть на более крупный танкер Pertamina Prime. Трейдер Trafigura также подтвердил, что они зафрахтовали танкер Seaoath.