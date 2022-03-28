Минобороны России располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона в Украине, подтверждающей, что он сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, пишет ТАСС.

"Перед вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона в Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", - сказал Кириллов на брифинге.

По его словам, опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона в Украине далеки от научных. "Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "...культурной и экономической независимости Украины от России...", что довольно странно для биотехнологической компании", - отметил начальник войск.