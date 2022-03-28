Имеется переписка сына Байдена о финансировании биолабораторий в Украине Минобороны РФ
Минобороны России располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона в Украине, подтверждающей, что он сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, пишет ТАСС.
"Перед вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона в Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota", - сказал Кириллов на брифинге.
По его словам, опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона в Украине далеки от научных. "Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "...культурной и экономической независимости Украины от России...", что довольно странно для биотехнологической компании", - отметил начальник войск.
Минобороны РФ обнародовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщил Кириллов на брифинге, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп - сотрудник управления Минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор Программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна - Лугара ).
"Он же [Поуп] - автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов", - подчеркнул Кириллов.