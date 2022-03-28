Азербайджанские спортсменки в борьбе за медали чемпионата Европы

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Будапеште будут разыграны первые пять комплектов наград в женской борьбе.

За бронзу поборются две азербайджанские спортсменки – Тюркян Насирова и Алена Колесник. Насирова (50 кг) победила венгерку, но в четвертьфинале уступила спортсменке из Болгарии, которая затем вышла в финал. Благодаря этому Тюркян получила шанс завоевать бронзовую награду. В медальной схватке ее соперницей будет полька Анна Лукасяк.

Колесник (59 кг) победила соперниц из Турции и Германии, но в борьбе за выход в финал оказалась слабее польской спортсменки Йовиты Марии Вржесьень. В поединке за бронзу Алена вновь поборется с немкой Еленой Хайке Брюггер, которую победила на предварительной стадии (в связи с маленьким количеством участниц в данном весе предварительная стадия состояла из групповых турниров).

Сегодня в борьбу вступила еще одна представительница Азербайджана Элис Манолова (65 кг). На групповой стадии она уступила украинке и победила эстонку, сумев пробиться в полуфинал. Здесь ее соперницей будет Кришта Тунда Инче из Румынии.

Напомним, в первые дни соревнований мужская сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала одно золото, четыре серебряные медали и две бронзовые, заняв 1-е место в общекомандном зачете. Магомедхан Магомедов (97 кг) стал чемпионом Европы. Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Ашраф Аширов (79 кг) и Абубакр Абакаров (86 кг) уступили в финале и удостоились серебряных наград. А бронза в активе Турана Байрамова (74 кг) и Османа Нурмагомедова (92 кг).