Россия отводит военную технику из-под Киева в Беларусь
«В ночь на четверг, 31 марта, российские войска отвели из-под Киева в сторону границы с Беларусью около 700 единиц военной техники». Об этом заявил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВС Украины бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге в Киеве.
Он предположил, что российские войска либо проводят передислокацию, либо перемещают силы на Донбасс.
«Мы рассматриваем два варианта: или это передислокация, перегруппировка и переоценка своих сил. Но учитывая динамику действий по всей Украине, есть большая вероятность, что БТГ, которые отходят, всплывут на Донбассе. Потому что не только по Киевской области, но почти на всех направлениях противник свой наступательный потенциал исчерпал. Ему надо восстановить силы для того, чтобы продолжить наступательные действия», - пояснил Грузевич.
При этом он добавил, что вокруг Киева остаются «достаточно немаленькие» силы России.
«Бояться нечего, но вред они могут причинить. Тем не менее я думаю, день-два и мы будем видеть прекрасную картину и дальше будем развивать свой успех. Но наряду с этим не надо сбрасывать со счета и силы противника, потому что на сегодняшний день вокруг Киева их предостаточно для того, чтобы попробовать нанести какой-то удар в ответ. В первую очередь это касается ракетных ударов, которые каждый день продолжаются и с каждым днем наращиваются», - сказал Грузевич.
Он также исключил возможность проникновения российских войск в Киев.
«Уже их точно в Киеве не будет. Так что можно не переживать. Что касается Киевской области, то предпринимаются и проводятся активные мероприятия по освобождению наших населенных пунктов», - указал генерал.