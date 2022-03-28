Россия отводит военную технику из-под Киева в Беларусь

«В ночь на четверг, 31 марта, российские войска отвели из-под Киева в сторону границы с Беларусью около 700 единиц военной техники». Об этом заявил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВС Украины бригадный генерал Александр Грузевич на брифинге в Киеве.

Он предположил, что российские войска либо проводят передислокацию, либо перемещают силы на Донбасс.

«Мы рассматриваем два варианта: или это передислокация, перегруппировка и переоценка своих сил. Но учитывая динамику действий по всей Украине, есть большая вероятность, что БТГ, которые отходят, всплывут на Донбассе. Потому что не только по Киевской области, но почти на всех направлениях противник свой наступательный потенциал исчерпал. Ему надо восстановить силы для того, чтобы продолжить наступательные действия», - пояснил Грузевич.