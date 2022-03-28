Турция готова гарантировать безопасность Украины после уточнения деталей
Турция готова стать одной из стран, которая гарантирует безопасность Украины, но сперва нужно уточнить детали. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV в четверг, 31 марта.
"Мы (Турция – ред.) можем быть одной из стран-гарантов в части обеспечения безопасности Украины. Однако, конечно, детали этого должны быть уточнены", – сказал Эрдоган.
Также он заявил о неизменности позиции Анкары в отношении санкций против России.
"Никаких действий против Турции со стороны России в рамках этой цепочки санкций не предпринималось", – добавил Эрдоган.