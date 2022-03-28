Президент ФИФА объяснил, почему Россию не исключили из организации

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объяснил, почему Российский футбольный союз (РФС) не исключили из организации, об этом сообщают российские СМИ.

"Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой", - заявил Инфантино.

Также Инфантино заявил, что решение ФИФА отстранить российские сборные и клубы от международных турниров было непростым.