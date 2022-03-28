Отдел политики 19:35

После того, как на переговорах в Стамбуле были озвучены позиции сторон, сложилась абсурдная ситуация. Россия, жертвуя тысячами солдат, продолжает воевать, и при этом непонятно, во имя каких целей она это делает? Ведь то, чего хочет сегодня Москва от Украины, она имела до вторжения 24 февраля 2022 года. Об этом в интервью haqqin.az сказал Дэвид Саттер, американский политолог и журналист, специализирующийся на тематике СССР и России.

«Очевидно, – утверждает Саттер, – что дела у российской армии в Украине идут плохо. Иначе Москва не стала бы публично озвучивать эти предложения, как главные цели вторжения в Украину. Открытыми на переговорах остаются вопросы Крыма и Донбасса. Не думаю, что Киев согласится, чтобы эти аннексированные регионы стали органичной частью России. Когда Киев говорит, что готов к нейтральному статусу, следует понимать, что и до российского вторжения Украина имела нейтральный статус. А вот теперь предполагается, что при нынешнем нейтралитете у Украины будут гарантии безопасности от различных стран НАТО…» Эксперт скептически относится к заявлению Москвы об отводе российских войск с киевского и черниговского направлений. По его мнению, это всего лишь тактический ход, не более. «Следует помнить, что Россия часто нарушает подписанные соглашения, - говорит Саттер. – Возьмем, к примеру, договор о мире и принципах взаимоотношений между РФ и Чечней, подписанный Асланом Масхадовым и Борисом Ельциным 12 мая 1997 года в Москве, который предусматривал решение спорных вопросов исключительно мирным путем в соответствии с принципами и нормами международного права. В том же году Москва подписала договор о дружбе с Украиной. Поэтому, когда Россия вынужденно идет на какие-то условия, особого доверия это не вызывает. Лично мне трудно поверить в искренность желания России прийти к компромиссу с Украиной. Помимо этого, остаются без ответа другие важные вопросы. К примеру, каковы реальные ресурсы России для продолжения войны? И верит ли по-прежнему Кремль в лояльность своих вооруженных сил?..» Саттер отмечает, что украинская армия не может конкурировать с российской в количестве военных, оружия и, особенно, авиации. Тем не менее, пока украинцы оказывают российской армии ожесточенное и весьма эффективное сопротивление. У США есть разные способы помочь Киеву в борьбе с российской оккупацией, правда, все они связаны с определенным риском. Тем не менее, Байден дал ясно понять Путину, что Америка будет помогать Украине даже в том случае, если сопротивление украинцев примет форму партизанской войны, победить в которой у России нет никаких шансов.

По словам американского политолога, ситуация, сложившаяся в российско-украинском вооруженном противостоянии, настолько динамичная и непредсказуемая, что определить планы США в этой связи очень трудно. Американцы не ожидали, что Украина будет так успешно сопротивляться. Вопрос о передаче Киеву истребителей МиГ-29 повис в воздухе, однако у американцев есть альтернативные варианты усиления украинской армии. Многое зависит от действий российской стороны и, в частности, от того, на какие безумства готова пойти Москва. К примеру, кардинально изменить ситуацию может применение химического оружия в Украине. Нам известно об использовании российскими военными химического оружия в Сирии, известно и об отравлениях политических оппонентов Москвы в Европе. В российской власти есть люди, считающие, что Россия должна победить любой ценой, даже если для этого придется применить химическое оружие и уничтожить массу людей. «Еще один важный фактор – это настроения в российском обществе, - считает Дэвид Саттер. – Экономические санкции обостряют социальную и политическую ситуацию в РФ. Полагаю, если понизится уровень мотивации армии, которая несет весьма серьезные потери, политика Кремля может резко измениться. Политолог напомнил, что все войны, которые складывались для России неудачно, приводили к революциям. И это закономерно, поскольку революционную ситуацию, как правило, создают тяжелые потери на войне и глубокий экономический кризис. К примеру, на пятнадцатый месяц чеченской войны генерал Александр Лебедь заявил, что 30 процентов военных готовы повернуть оружие против тех, кто их послал в Чечню. Да и в нынешней украинской войне известен случай, когда военные 37-го танкового батальона ОМСБр обвинили командира бригады полковника Юрия Медведева в гибели сослуживцев и переехали его танком. «Нельзя исключить рост недовольства в российской армии, - считает политолог. – В вооруженных силах России есть люди, которые считают себя патриотами и не хотят распада страны, как следствие немотивированной войны в Украине. Известно также, что военные в высших рангах были против вторжения в Украину. Отставные генералы, к примеру, Леонид Ивашов, выразили недовольство агрессией против Украины. Но если отставные говорят об этом открыто, то можно предположить, что другие офицеры, которые по разным причинам воздерживаются от публичных заявлений, разделяют это мнение».