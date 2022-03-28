Ахметов: Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме

Бизнесмен Ринат Ахметов уверен, что по окончанию войны Украина получит от России репарации в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ахметова для Bloomberg.

«Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме», - заявил бизнесмен.

Он также добавил, что принадлежащие ему предприятия SCM подадут иски против Российской Федерации по возмещению ущерба, причиненной военной агрессией.