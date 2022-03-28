Ахметов: Украина обязательно получит от России репарации в полном объеме
Бизнесмен Ринат Ахметов уверен, что по окончанию войны Украина получит от России репарации в полном объеме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ахметова для Bloomberg.
«Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме», - заявил бизнесмен.
Он также добавил, что принадлежащие ему предприятия SCM подадут иски против Российской Федерации по возмещению ущерба, причиненной военной агрессией.
«SCM обязательно подаст иск к Российской Федерации с требованием возместить весь ущерб, причиненный российской военной агрессией», - сказал Ахметов.
Однако сейчас, все усилия бизнесмена и его активов сосредоточены на том, чтобы Украина победила в войне, развязанной Россией.
«Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, - помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания», - подчеркнул Ринат Ахметов.