Джейхун Наджафов, собкор 19:56

Спустя два года драматичная история бракоразводного процесса гражданина Великобритании и России Андрея Руденко с гражданкой Азербайджана Фаридой Мамедовой – дочерью культуролога Фуада Мамедова, все еще продолжается. О перипетиях этого дела haqqin.az не раз писал ранее: https://haqqin.az/news/184521, https://haqqin.az/news/202406, https://haqqin.az/news/206233. Отметим, что в ходе 16-месячного бракоразводного процесса, а также в течение полутора месяцев после него, Фарида Мамедова продолжала жить в квартире бывшего мужа, тратить его деньги и вместо того, чтобы обсудить с ним вопросы нормального общения, необходимого для воспитания троих детей, использовала общение с двумя дочерями, Алиной и Элизой, чтобы получить от Руденко финансовые и юридические выгоды. Для этого ей было необходимо ограничить общение дочек с бывшим мужем. Мамедова понимала, что, даже с решением суда об опеке над дочерями, ей будет сложно объяснить девочкам, почему им вдруг нельзя общаться с любящим отцом, который всегда занимался их образованием, привил им любовь к спорту, следил за их здоровьем и интеллектуальным развитием.

Почти что рейдерский захват И вот 9 августа 2020 года, во время прогулки отца с детьми, Фарида Мамедова, неожиданно схватила дочерей за руки, отвезла их на квартиру, которую сняла в тайне от бывшего мужа, а на следующий день вообще вывезла дочерей из Баку. «Мамедова не знала, как объяснить девочкам, которые всю жизнь провели в моей квартире, что они должны жить в другом месте, - рассказывал Руденко. – Еще сложнее было объяснять, почему папы нет рядом. Поэтому Мамедова просто вывезла куда-то дочек на десять дней. Это очень напоминало рейдерский захват…» А вот с сыном Эндрю у Мамедовой ничего не получилось – несмотря на её многочисленные попытки, включая заявление в полицию о том, что мальчик, якобы, похищен Руденко-старшим, а также на угрозы, преследования и психологическое давление, мальчик наотрез отказался расставаться с отцом. После полутора лет судебных тяжб, несмотря на активное противодействие Комиссии по опеке и попечительству при ИВ Ясамальского района, члены которой поддерживали Мамедову с нарушением законных процедур, 12-летний Эндрю отстоял свою позицию, и суд был вынужден признать волю мальчика. Существует ошибочное мнение, что мать, получившая после развода опеку над детьми, имеет право единолично решать, где им жить, в какой школе учиться и т. д. На самом деле, все не так. Опека – это не право, а обязанность. И если кто-то из родителей не получил опеку, это не значит, что его лишили родительских прав. Отец имеет точно такое же право участвовать в жизни и воспитании своих детей, которое защищено законом. Так вот, де-факто, скрывая дочерей и не давая им возможности видеться с отцом, Мамедова в одностороннем порядке лишила Андрея Руденко этого права. После того, как Руденко подал иск с требованием восстановить законный порядок общения с детьми, Фарида Мамедова стала приводить девочек на 15–20 минут во двор для встречи с братом и отцом, о которых дети договаривались по телефону. Руденко снова стучится в двери судов… а в ответ получает царапины и кулаки К концу августа 2020 года Руденко добился решения суда, позволяющего ему, пока не завершился судебный процесс, общаться с дочерями в выходные дни по три часа. Когда во время одной из таких встреч Руденко показал Мамедовой решение суда, его бывшая супруга в присутствии свидетелей пришла в ярость, разорвала в клочья документ, с кулаками набросилась на Руденко, стала бить его по лицу, одновременно вцепившись в дочь, которую Андрей держал на руках. Эта была дикая, шокирующая сцена, у девочек началась истерика.

Руденко вызвал полицию, его доставили в судмедэкспертизу, которая зафиксировала следы побоев на лице. По заявлению Руденко, в отношении Мамедовой было возбуждено уголовное дело. Позднее Мамедова обвинила Руденко в том, что это он ее избил. Правда, в судмедэкспертизу она не обратилась, а подтверждение «побоев» получила у частного врача, который до этого делал Мамедовой ринопластику. Впоследствии, используя его заключение, Мамедова получила в экспертизе справку, что бывший муж нанес ей удар по носу тупым предметом. На основании заявления Мамедовой, полиции была вынуждена открыть встречное уголовное дело в отношении Андрея Руденко, в ходе которого Мамедова неоднократно требовала от экс-супруга крупную сумму отступных, чтобы закрыть дело. Уверенный в своей правоте Руденко платить отказался. По его словам, Мамедова вовсю использовала провокацию с рукоприкладством, чтобы не давать ему возможности нормально общаться с дочерьми. Она везде заявляла, что «бывший муж жестоко ее избил». Спустя две недели Исполнительная служба Ясамальского суда потребовала от Мамедовой доставить девочек в свой офис для встречи с их отцом. Мамедова детей привела и разыграла омерзительную сцену с участием своих родственников и адвоката. Девочки были заранее запуганы и пришли с заплаканными лицами. Мамедова картинно прижимала их к себе, словно им что-то угрожало, изображая готовность защитить девочек, как будто перед ними был не любящий отец, с которым они расстались всего месяц назад, а монстр. Ревущей навзрыд младшей дочери Мамедова речитативом повторяла: «Не плачь, мама тебя защитит, не плач!», всем видом внушая детям, что с ними тут должно случиться нечто страшное. А адвокат Мамедовой, Афет Гаджиева, сновала между девочками и Руденко, размахивая фотографией Мамедовой с расквашенным носом. Ни один из двух свидетелей той сцены не видел, чтобы Руденко хотя бы пальцем коснулся Мамедовой. Тем не менее, адвокат Гаджиева продолжала накалять атмосферу возгласами: «Девочки вас больше не любят, ведь вы избили их мать!..» В конце концов, судебный исполнитель прекратил этот спектакль, вывел Мамедову и Гаджиеву из кабинета и дал девочкам возможность успокоиться и обнять отца. Позднее Руденко удалось узнать имя и должность чиновника Генеральной прокуратуры, при содействии которого судмедэкспертиза выдала Мамедовой справку о побоях, о чем Руденко сообщил в официальной жалобе Генпрокурору. В конце концов, «жертва» жалобу свою отозвала и предложила Руденко сделать то же самое. По совету адвоката Руденко также отозвал свою жалобу о побоях, сосредоточившись на делах по опеке над детьми.

Чем обернулся для Руденко компромисс? Мамедова пыталась оспорить решение суда о встречах в Апелляционном суде, который жалобу матери не удовлетворил и предоставил Руденко выбор: две встречи по субботам и воскресеньям без регламентации, но в присутствии матери или одну без неё. Умудренный опытом отвратительных выходок бывшей супруги, Руденко выбрал последнее. Что происходило дальше, отражено в выдержках из заявлений, сделанных в Исполнительную Службу Андреем Руденко: «Для меня много значит даже столь ограниченная возможность видеть дочерей и общаться с ними. Когда рядом нет их матери, которая все время оказывает на девочек давление, моё общение с ними, пусть даже на несколько часов, помогает им вернуться в нормальное состояние…» Однако Мамедова не успокоилась и после решения суда. Она несколько недель саботировала эти встречи, заявляя, что девочки, якобы, встречаться с папой без матери не хотят. После чего Руденко с тяжелым сердцем пошел на компромисс и согласился видеться с девочками в присутствии Мамедовой. «Моя бывшая супруга прилагает массу усилий, чтобы свести к минимуму мои отношения с дочерями, - говорит Андрей Руденко. – Она не дает мне общаться с ними по телефону, сокращает время свиданий или вообще саботирует их, приводит на мои встречи с детьми чужих людей. Мои дети подвергаются грубому психологическому давлению и запугиванию со стороны их матери. Свидетелями этого были сотрудники Исполнительной службы. После нескольких моих встреч с дочками, Мамедова вдруг заявила, что заразилась коронавирусом, и на этом основании сорвала три моих свидания с дочками. Мой запрос в полицию не подтвердил данные о болезни Мамедовой…» Тем не менее, до 2021 года Руденко удалось еще два-три раза встретиться с девочками в парке и в гостях у общих знакомых. «Стало ясно, что присутствие Мамедовой превращает наши встречи в мучение и для детей, и для их отца. Она сокращает время встреч, ведет себя агрессивно по отношению к нашему сыну, оказывает на девочек психологическое давление. Сын в шоке от того, как мать манипулирует сознанием его сестер. Мамедова грубо нарушает не только судебное решение, но и мои родительские права, которые должны быть защищены Конституцией и Семейным Кодексом Азербайджана» - утверждает Руденко. Он также сообщил, что неоднократно обращался в Ясамальский суд и в его Исполнительную службу с просьбой обеспечить выполнение решения суда по свиданиям с дочерями, прикладывая к своим обращениям данные об иммунитете к Covid-19, фото, а также видеоматериалы, показывающие наличие нормальных отношений между отцом и дочерями, которые, в отсутствии их матери, не испытывают и тени страха при встречах с ним. Одни видео-факты

Руденко представил судебным исполнителям видеозапись, на которой Мамедова во время встречи грубо общается с сыном, вводя детей в состояние стресса. По его мнению, существуют три причины, объясняющие стремление бывшей супруги жестко контролировать его общение с детьми. Во-первых, при прямом общении станет известна ложь, которую Мамедова методично скармливает девочкам об их отце и брате. Во-вторых, она пытается использовать детей, чтобы оказать давление на самого Руденко. В-третьих, точно так же, как и в случае с сыном, родительская любовь отца, его каждодневная забота и внимание, могут привести к тому, что девочки в итоге тоже останутся с Руденко. Любопытно, что злоключения Андрея Руденко связаны, в основном, с ведением судебных дел и участием Комиссии по опеке при ИВ Ясамальского района, члены которой во всех процессах, связанных с опекой, подыгрывая Мамедовой, открыто нарушали закон и элементарные нормы порядочности. По непонятным причинам, суды отказывают Руденко в вызове свидетелей, которые могут подтвердить правоту его позиции. А это – эксперты, сотрудники полиции и Исполнительной службы. Кроме того, игнорируются первичные документы, которые Руденко представляет в качестве доказательств. В то же время суды с готовностью рассматривают безосновательные и откровенно выдуманные измышления Мамедовой и ее адвоката, а также состряпанные буквально «на коленке» квази-документы. Но в отношении профессионалов – экспертного сообщества, офицеров полиции, людей, соблюдающих профессиональные стандарты и этику, а также имевших сомнительное удовольствие наблюдать за поведением Мамедовой, это не работает. Судя по всему, людям в погонах по-человечески противно видеть, как дети используются в качестве объекта торга, как родная мать сознательно ломает им психику. Одним словом, когда специалисты четко выполняют свою работу, Мамедова проигрывает одну экспертизу за другой. Потому и прибегает к самым разным уловкам, включая использование «втёмную» сотрудника иностранного посольства, чтобы саботировать психологическую экспертизу, связанную с подтверждением факта её психологического давления на детей. Диагноз: манипуляция восприятием реальности Сорванная Мамедовой экспертиза была назначена на сентябрь прошлого года, а сейчас уже конец марта. С момента подачи иска Андрея Руденко прошло полтора года, а воз и ныне там. И все это время отец не может нормально общаться со своими девочками, а брат – с родными сестрами. Руденко, как более склонный к компромиссам, чтобы сохранить связь с дочерями, согласился на встречи в присутствии Мамедовой и в какой-то мере поддавался ее диктату. Однако сын Руденко, Эндрю, терпеть это не желает, и уже планирует сам защищать свои права.