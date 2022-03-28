Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов «Газпрома» может остаться без газа, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях по некоторым контрактам во второй половине апреля и мае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Речь идёт об оплате за газ, поставляемый начиная с 1 апреля. По некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим – в мае", - сказал он, комментируя вопрос, означают ли принятые решения что уже завтра кто-то из клиентов останется без газа.