Запад будет поставлять Украине больше летального оружия Министр обороны Британии
Великобритания и ее союзники по итогам состоявшейся конференции доноров договорились поставлять Украине больше летального оружия, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.
«Да, в Украину будет поступать больше летального оружия по итогам сегодняшнего дня. Ряд стран выступили с новыми предложениями или обещаниями денег. США, очевидно, были в лидерах, однако многие страны настроены решительно не только продолжать, но и увеличить свой вклад» - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News.