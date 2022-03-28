Эльнур Мамедов, отдел экономики 20:21

Почти год как Турция и европейские страны испытывают серьезный дефицит природного газа. Причины можно искать и в суровой зиме, и в постпандемийном восстановлении экономики, и обострении геополитической ситуации. Цены на газ взлетели до 4 000 тыс. долларов за 1000 кубометров. Все это убедительно продемонстрировало миру и региону значимость Южного газового коридора, доставляющего в Турцию и Европу азербайджанский газ с месторождения «Шахдениз». Мир окончательно осознал, что для перехода к безкарбоновой экономике нужен переходный механизм, а в этом роль природного газа трудно переоценить. Следовательно, ЮГК еще долго будет играть важную роль в энергообеспечении турецкого и европейских рынков. Как отметил глава TANAP, всего после ввода трубопровода в эксплуатацию и до конца февраля в Турцию поставлено по ней 14,5 млрд кубометров, а Европа уже получила 9 млрд кубометров газа. Таким образом, трубопровод внес весомый вклад в дальнейшее развитие сотрудничества Азербайджана с Турцией и Евросоюзом. Азербайджан стал вторым по объему поставщиком газа в Турцию. Но свой вклад в ее экономику TANAP внес еще и на стадии реализации – в течение инвестиционного периода здесь были трудоустроены около 13 тысяч человек, реализованы программы социальных и экологических инвестиций. В целом финансовую поддержку получили более 1 000 проектов в 20 городах, сотнях районов и сел Турции.

Но это все пройденный этап, ожидаются ли изменения в текущем же году? По словам генерального директора консорциума TANAP Салтук Дюзйола, в этом году по TANAP планируется транспортировать в общей сложности 16,2 млрд кубометров газа. То есть TANAP уже сегодня используется на полную проектную мощность. Но потребности европейского рынка, как показывает углубляющееся противостояние между Россией и Евросоюзом, будут расти, здесь большие надежды возлагаются на азербайджанский газ, за которым европейские потребители уже встают в очередь. Что им светит? Пропускная способность TANAP в настоящее время составляет 16 млрд кубометров, а в конечном итоге планируется увеличить ее вдвое – до 31 млрд кубометров в год. Насколько реально добиться этого показателя в ближайшее время с учетом растущих потребностей европейцев? Ведь европотребители, решившие снизить свою зависимость от российского газа, уже сегодня с радостью готовы были бы принять куда большие объемы именно азербайджанского газа. Но ответ Дюзйола на этот вопрос, наверное, несколько разочарует европотребителей. По его словам, для увеличения пропускной способности трубопровода почти вдвое в целом может понадобиться от 4 до 5 лет. Много времени при этом уйдет на разные бюрократические процедуры как до принятия окончательного инвестиционного решения, так и на проведение тендерных процедур. Только пройдя эти бюрократические барьеры можно приступить к строительным работам. Правда, этот процесс можно осуществить и за более короткий срок и при меньших инвестициях в зависимости от заданной мощности трубы. К сожалению, более точных сроков и сумм он не назвал, но отметил, что рост мощности TANAP планируется осуществить в два этапа. На первом этапе намечается довести пропускной способности трубопровода до 24 млрд кубометров в год, для чего потребуется построить дополнительные компрессорные станции. И только на втором этапе мощность может достичь 31 млрд кубометров в год. Но согласятся ли европейцы столько ждать и вкладывать немалые инвестиции?