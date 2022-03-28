Американцы смогут выбирать третий гендер при оформлении паспорта

Все граждане США с 11 апреля получат возможность выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", при оформлении паспорта, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

Саму реформу американское внешнеполитическое ведомство анонсировало еще летом прошлого года, а осенью выдало первый паспорт с отметкой о гендере "Х".

"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбрать Х в качестве гендерной идентификации при заявлении на свой американский паспорт. В следующем году такая возможность появится для других форм документации", - сказал Блинкен.