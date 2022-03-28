Инара Рафикгызы, судебный репортер 20:36

В Бакинском Военном суде состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу одного из преступных крыльев Объединенной преступной группировки Эльдара Махмудова – МНБхСС – бывшего начальника Главного следственного управления упраздненного МНБ генерала Мовлама Шихалиева, а также сотрудников этого управления Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Несмотря на то, что судебные заседания проходят в открытом формате, представителей прессы в зал суда не пускают, вследствие чего им приходится получать информацию непосредственно от потерпевших и их адвокатов. Как сообщает корреспондент haqqin.az, по эпизоду потерпевшего Эльшана Мадатова, из которого сотрудники МНБ, угрожая смертью, «выбили» в свое время 250 тысяч долларов, был допрошен в качестве свидетеля Хикмет Шукюров, подтвердивший, что Мадатов был вынужден продать за 120 тысяч манатов принадлежавшие ему ресторан и мельницу, чтобы «рассчитаться» с МНБ. Затем с ходатайством выступил потерпевший Гусейн Сафаров, который потребовал привлечь к судебной ответственности не только Мовлама Шихалиева, но и членов его семьи.

«И в ходе судебного процесса, и в ходе следствия было установлено, что полученные от нас имущество и деньги переходили в собственность членов семьи Мовлама Шихалиева, - заявил Гусейн Сафаров. – Именно они принимали непосредственное участие в легализации отнятого у нас имущества, а также в заметании следов преступлений Мовлама Шихалиева». В ходе процесса был расследован эпизод, связанный с получения взятки в 10 миллионов долларов от другого потерпевшего, Ибрагима Зейналова. Поскольку сам потерпевший из-за болезни присутствовать на заседании суда не мог, его интересы представлял сын, Ильгар Зейналов, а в качестве свидетеля по данному эпизоду выступил директор ООО «Ümid-İ» Гудрат Балогланов. Свидетель Балогланов сообщил суду, что после ареста Ибрагима Зейналова Ясин Мамедов нанял его в качестве эксперта. «Ясин Мамедов хотел, чтобы я, в соответствии с его указаниями, оценил стоимость земли предприятия, принадлежавшего Ибрагиму Зейналову, - рассказал свидетель. – При этом Мамедов показал мне две двери. По его словам, из одной можно было выйти из здания МНБ, а из другой – оказаться в СИЗО». Свидетель также сообщил, что передал Ясину Мамедову взятку в размере 50 тысяч манатов, которые получил от сына Ибрагима Зейналова, Ильгара. Рахиль Аббасов, 83-летний родственник потерпевшего, рассказал, что после задержания у Ибрагима Зейналова потребовали 10 миллионов долларов. «Родственники начали собирать деньги, - рассказал он. – У меня было 14 тысяч манатов. Я позвонил сыну Ибрагима, Ильгару, и передал их ему. Через некоторое время Ибрагима выпустили из тюрьмы».

Сын потерпевшего, Ильгар Зейналов, рассказал в суде, что его отца доставили в МНБ в декабре 2008 года. А примерно через полмесяца ему позвонили из МНБ и велели явиться в министерство. «Человек, представившийся следователем Ясином Мамедовым, допрашивал меня около получаса, - рассказал Ильгар Зейналов. – Затем он позвал другого следователя, который также меня допросил, но уже в своем кабинете. После чего меня отпустили». По словам Ильгара Зейналова, вскоре после допроса в МНБ адвокат его отца принес письмо, в котором было написано: «50.000». На вопрос, что это означает, адвокат ответил, что нужно заплатить 50 тысяч. И уточнил, что в случае отказа, МНБ арестует бухгалтера компании, Гудрата. Ильгар Зейналов почерк отца не признал и платить отказался. Но вскоре получил еще одно письмо со словами: «Делай, как я говорю». «На этот раз почерк принадлежал отцу, - сказал Ильгар. – Вскоре я получил от него телефонный звонок. Отец, который говорил с номера Ясина Мамедова, велел мне передать деньги. А потом позвонил уже сам Ясин Мамедов и велел подойти к поликлинике у здания МНБ. Там меня встретил мужчина средних лет. Он сел в мою машину, принял от меня деньги, пересчитал их, после чего вошел в здание МНБ». Ильгар Зейналов рассказал, что его дядя, Мазахим Зейналов, встречался с отцом в марте 2009 года в СИЗО МНБ. Вернувшись, он сообщил, что Ибрагим Зейналов сильно похудел, его здоровье резко ухудшилось и он хочет, чтобы его как можно быстрее перевели на домашний арест. «Мой дядя Мазахим познакомился с Мовламом Шихалиевым через адвоката отца – нанимать другого защитника нам не разрешили, - рассказал суду Ильгар Зейналов. – Мовлам Шихалиев сказал дяде, что может освободить отца в любой момент, отметив, что сумму, необходимую для освобождения, назовет Ясин Мамедов…» Позднее с Ильгаром встретился Ясин Мамедов и потребовал за освобождение его отца 10 миллионов долларов. На предложение сына Зейналова «уладить вопрос» за один, максимум, два миллиона долларов, следователь отметил, что минимальная «цена за свободу» – 8 миллионов долларов.

После этого разговора Ильгар Зейналов продал свою квартиру в Наримановском районе за 245 тысяч манатов, а также часть оставшегося имущества и начал собирать деньги у родственников. «Мой дядя Мазахим продал свою виллу в Бинагадинском районе за 700.000 долларов и доложил еще 500.000 долларов, - заявил на суде Ильгар Зейналов. – У друга моего отца, Айдына Ибрагимова, я занял два миллиона манатов. После того, как отец вышел из тюрьмы, он рассчитался с Айдыном, отдав ему свою виллу. Ильяс Паналиев, друг отца из Нефтчалы, который впоследствии скончался, одолжил нам 450.000 долларов, двоюродный брат отца, Джафарага Тагиев занял 500.000 долларов, а также продал свой «Лексус» за 60.000 долларов и «Тойоту Прадо» за 40.000 долларов. Но денег все еще не хватало. Тогда моя покойная мать, Беюкханум Зейналова, продала все свои золотые украшения, столовое серебро и сувениры, добавив к ним деньги, которые были у нас дома. Заняли еще у нескольких десятков наших родственников и к концу июля 2009 года собрали необходимую сумму. Я позвонил Ясину и сказал, что деньги готовы. Он поручил найти коробки от телевизоров или DVD-проигрывателей, положить в них всю сумму и подвезти коробки к черному ходу МНБ. Причем делать это было велено постепенно, в течение трех дней». 2 августа Ибрагим Зейналов вышел на свободу. Суд в рамках «уголовного дела» назначил ему условное наказание.