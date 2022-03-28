Вооруженные силы Украины освободили город Вышгород в Киевской области от российских войск. Силы обороны продолжают контрнаступление и анонсируют хорошие новости в течение одного-двух дней. Об этом на брифинге 31 марта заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич, пишет УНИАН.

Он отметил, что по многим направлениям ВСУ достигли значительных успехов и продолжают наступательные действия. Грузевич пообещал хорошие новости уже в ближайшие дни. «Я думаю, в ближайшее время нас ждут хорошие новости, и, поверьте мне, они будут. Я знаю, что много переживаете за Бучу, за Вышгород... Вышгород уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть замечательную картину, и дальше развивать свой успех», – подчеркнул Грузевич.

Однако бригадный генерал призвал не слишком расслабляться, поскольку у россиян есть силы, чтобы нанести ответный удар, прежде всего следует опасаться ракетных ударов.