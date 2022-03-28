Минобороны Украины грозится обнародовать данные белорусских военных

Личные данные белорусских военных могут быть обнародованы украинской разведкой, заявило Главное разведывательное управление Минобороны Украины.

«Уверяем Вас, что мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть чужую для них войну против Украины», - говорится в заявлении.

Управление также добавило, что там «надеются на благоразумие» белорусских военных и пригрозили предать огласке персональные данные военнослужащих Беларуси.