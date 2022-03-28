Известный российский писатель заявил, что вся Украина должна войти в состав России

Вся Украина должна войти в состав России, санкций уже так много, что «все равно, что мы сделаем», а потом можно говорить с Западом на своих условиях, заявил РИА Новости сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Захар Прилепин.

По его словам, предстоит еще много катастрофически тяжелой работы, однако есть «разумный вариант, он же самый радикальный и самый безумный».

«Это, конечно же, должна быть вся Украина, которая должна быть, так или иначе, помещена вовнутрь России, и уже изнутри России начинается пересборка этих территорий, какую форму будущая государственность автономии или еще чего-то будет эта территория получать», - сказал Прилепин.

Он подчеркнул, что Россия уже и так дошла до очень высоких степеней противостояния с Западом, санкционное давление через месяц усилится и в итоге дойдет до таких степеней, «что не будет вообще иметь значение, что мы сделаем».

После этого, по мнению Прилепина, должны начаться переговоры с Польшей, Белоруссией, Румынией, Венгрией, США и «любыми игроками», которые готовы думать о будущем Украины.