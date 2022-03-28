В НАТО оценили вклад Турции в российско-украинские переговоры

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил благодарность Турции за организацию переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, передает Анадолу.

По его словам, Североатлантический альянс приветствует любые усилия, направленные на прекращение войны.

«В этом контексте я хотел бы поблагодарить Турцию за организацию переговоров между Украиной и Россией», - сказал генсек военно-политического блока в ходе выступления на брифинге.

При этом он отметил, что в Брюсселе пока не видят каких-либо признаков отвода войск со стороны России и считают, что Москва планирует активизировать наступательные действия в Украине.