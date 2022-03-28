Украина получит больше летального оружия от партнеров

«Украина получит артиллерию дальнего действия, боеприпасы и другое зенитное вооружение. Ряд стран выступили с новыми идеями и дополнительными финансовыми обязательствами». Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Глава Минобороны Британии добавил, что летальная помощь включает артиллерию дальнего действия, боеприпасы и другое зенитное вооружение.

Отмечается, что такое решение было принято на конференции доноров, в которой участвовало более 30 международных партнеров. Конференцию в четверг провело Соединенное Королевство, чтобы мобилизовать больше летального оружия для Украины.