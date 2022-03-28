Президент США Джо Байден призвал американские компании увеличить добычу нефти, передает УНИАН.

Он отметил, что высокие цены на нефть «бьют американцев на заправке».

«Я знаю, как это больно», - сказал Байден и призвал к чистой энергии будущего «сделанной в Америке».

Рост цен на газ в США он напрямую связал с вторжением России в Украину.

«Причина – в войне. И теперь многие больше не покупают российскую нефть по всему миру. Я запретил российский импорт нефти в Америке. Это правильно. Но я сказал тогда, что это будет дорого стоить. По мере того, как российская нефть уходит с мирового рынка, предложение нефти падает, а цены растут», - подчеркнул американский лидер.