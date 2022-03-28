Байден призвал американские компании увеличить добычу нефти
Президент США Джо Байден призвал американские компании увеличить добычу нефти, передает УНИАН.
Он отметил, что высокие цены на нефть «бьют американцев на заправке».
«Я знаю, как это больно», - сказал Байден и призвал к чистой энергии будущего «сделанной в Америке».
Рост цен на газ в США он напрямую связал с вторжением России в Украину.
«Причина – в войне. И теперь многие больше не покупают российскую нефть по всему миру. Я запретил российский импорт нефти в Америке. Это правильно. Но я сказал тогда, что это будет дорого стоить. По мере того, как российская нефть уходит с мирового рынка, предложение нефти падает, а цены растут», - подчеркнул американский лидер.