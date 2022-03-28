Россия откроет гуманитарный коридор по просьбе Макрона и Шольца

«Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к российскому лидеру Владимиру Путину». Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.

Согласно сообщению, гумкоридор из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске будет открыт с 1 апреля.

Также для успешного проведения операции предлагается провести ее при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с Турцией и Грецией хочет провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя.