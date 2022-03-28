Disney запретил показ своих фильмов в России

Киностудия Disney запретила прокат собственных фильмов на территории Российской Федерации, передает РБК.

Отмечается, что решение вступает в силу с 7 апреля и будет касаться не только зарубежных фильмов, но и российских проектов.

Отметим, еще в начале марта Disney остановил выпуск премьер на территории России, а также запретил лицензирование проектов для видеохостингов. Кроме этого, компания остановила работу своих структурных подразделений – Disney Cruise Line, издания и туроператора National Geographic.