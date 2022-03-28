Италия не определилась, чем будет платить за газ

«Италия в вопросе оплаты поставок газа из России будет придерживаться европейской линии, Европейская комиссия изучает указ президента Владимира Путина». Об этом говорится в сообщении правительства страны.

«Окончательной интерпретации объявленной Путиным меры еще нет. Европейская комиссия изучает меры и различные пояснительные аспекты. На данный момент оплата возможна в евро и рублях. Италия будет придерживаться линий, согласованных на европейском уровне», - заявили в руководстве Совмина.

Как отмечается, вопрос оплаты российского газа будет поднят в ходе телефонного разговора премьер-министра Италии и канцлера Германии Олафа Шольца.