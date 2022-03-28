МАГАТЭ: Россия передала управление Чернобыльской АЭС Украине
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что российские силы передали контроль над Чернобыльской АЭС украинскому персоналу.
«Сегодня Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что российские силы, которые контролируют Чернобыльскую АЭС с 24 февраля, в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу», - отметил Гросси, заявление которого распространила пресс-служба МАГАТЭ.