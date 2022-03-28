Арахамия: Турция и Германия станут первыми гарантами безопасности Украины

«Две страны, которые являются членами НАТО, поддержали предложения гарантии безопасности Украины в той концепции, которую озвучил Киев». Об этом сообщил глава украинской делегации в переговорном процессе с Россией, народный депутат Давил Арахамия.

Он отметил, что Киев приветствует позицию Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил готовность Турции стать гарантом безопасности Украины согласно предложенной концепции.

Также он напомнил, что вчера Германия выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

«То есть на сегодняшний день уже две мощные страны-члены НАТО поддержали наши предложения», – добавил Арахамия.