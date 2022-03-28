Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что Украина – это не Россия, и что «там уже сформировалось что-то свое». Об этом Поклонская сказала в интервью на ютуб-канале «Скажи Гордеевой».

«Действительно, Украина – это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там на протяжении восьми лет, я не присутствовала, я не знаю, как развивалась жизнь, просто со слов знаю, но там уже сформировано что-то свое, уже люди устроились в то общество, и стали выживать по-своему.

За эти восемь лет многое изменилось. И президенты менялись…