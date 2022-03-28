Поклонская: «Украина – не Россия» видео
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что Украина – это не Россия, и что «там уже сформировалось что-то свое». Об этом Поклонская сказала в интервью на ютуб-канале «Скажи Гордеевой».
«Действительно, Украина – это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там на протяжении восьми лет, я не присутствовала, я не знаю, как развивалась жизнь, просто со слов знаю, но там уже сформировано что-то свое, уже люди устроились в то общество, и стали выживать по-своему.
За эти восемь лет многое изменилось. И президенты менялись…
Но люди, которые там в Украине, может быть, я правда чего-то не понимаю или многого не знаю, но если бы меня спросили год-два или месяц назад, а вот правда, что люди бы принимали с цветами (российских солдат – ред.) по всей Украине – я бы сказала, что нет.
Я понимала, что там же совсем другое общество. Оно правда другое. Вот, собственно, я не удивлена тому, что люди в Украине не так поступили, как говорится некоторыми в СМИ.
Но я понимаю, Донбасс – это отдельная история. Это тоже огромная трагедия. Но сейчас говорится про всю остальную часть Украины. Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, Днепр, Запорожье, Полтава, Львов. Вообще, такое чувство, что какая-то внутренняя диверсионная информация здесь у нас происходит в стране. Потому что какие-то вещи говорятся очень удивительные».