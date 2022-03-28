В Армении подтвердили арест министра
Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство об аресте министра по чрезвычайным ситуациям Армении Андраника Пилояна, говорится в заявлении Антикоррупционного комитета Армении.
Отмечается, что министр арестован сроком на 2 месяца.
Ранее Антикоррупционный комитет представил подробности дела главы МЧС Армении. Сообщается, что по уголовному данному делу еще 8 человек имеют статус обвиняемых, а более 10-статус подозреваемых. Подозреваемые обвиняются в получении взяток в крупных и особо крупных размерах, пособничестве этому, злоупотреблении должностным положением, хищении в крупных размерах путем мошенничества, а также в получении, даче и других злоупотреблениях незаконного вознаграждения в крупных и особо крупных размерах.