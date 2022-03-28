Грузия присоединилась к финансовым санкциям против России

Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, которые были введены против РФ из-за войны в Украине. Об этом в четверг заявила президент республики Саломе Зурабишвили в эфире телеканала CNN.

«Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях [против РФ], и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора. К этому времени мы также участвуем во всех международных резолюциях, которые создаются для поддержки Украины», - сказала Зурабишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что республика не планирует вводить санкции против РФ. Позже Национальный банк республики сообщил, что принял решение лишить грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных санкций против российских финансовых организаций. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы Базисбанку, а портфель обслуживания юридических лиц – «Либерти банку».