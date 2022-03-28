Госдеп заявил о задержании граждан США на Донбассе и России

Госдепартамент США подтвердил, что российские военные и спецслужбы задерживают граждан США в самой России, а также на Донбассе.

«В течение последних недель мы видели сообщения о том, что граждане США были задержаны российскими военными в Украине, а также во время наземной эвакуации в Россию или Беларусь». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что российские спецслужбы задерживают американских граждан и в самой России.

«Вполне возможно, что представители РФ задерживают граждан США именно из-за их национальности».

Официальный представитель назвал эти сообщения подтвержденными. Прайс не уточнил, о каком количестве задержанных идет речь, однако отметил, что освобождение американских граждан является приоритетом для консульств США по всему миру.