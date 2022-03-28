Вечером в четверг, 31 марта, российские войска нанесли удар по объектам в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ВСУ.

Власти призывают украинцев оставаться в укрытиях.

Видео предполагаемого взрыва на Львовщине появилось в Сети.

В то же время очевидцы уточняют, что россияне атаковали города Львов, Одесса и Днепр. Сообщают также о взрывах в Харькове. Официального подтверждения этой информации пока нет.