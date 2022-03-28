Зеленский лишил двух генералов званий

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что высшие офицеры Службы безопасности Украины, которые предали страну и нарушили присягу, были лишены званий.

«Сейчас принято еще одно решение касательно антигероев, сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно они все получат наказания», - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что речь идет о генерале, начальнике главного управления внутренней безопасности СБ Украины Андрее Наумове и экс-начальнике УСБУ в Херсонской области Сергее Криворучко.

«Те военнослужащие высокого офицерского состава, которые нарушают присягу, касательно защиты нашего государства, ее свободы, независимости, будут лишены, согласно статье 48 дисциплинарного устава ВС Украины, высших военных званий», - сказал Зеленский.