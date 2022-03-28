Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПЗРК Javelin на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам.

"Требуем от Байдена увеличить поставки "Джавелинов"! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации", - заявил Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением "бандеровской и националистической нечисти" в Мариуполе.

"Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПЗРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2-3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев", - добавил глава Чечни.