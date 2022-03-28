Зеленский: впереди будут битвы

«На севере Киева, на черниговском направлении, в Сумской области продолжается оттеснение российских войск. Они и сами отдают себе отчет, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта. Но мы должны отдавать себе отчет в том, что для российских военных это часть их тактики… Они уходят из тех направлений, чтобы сосредоточиться на других очень важных, где нам может быть очень сложно». Об этом в ходе своего обращения сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он предупредил, что «впереди будут битвы».

«Еще нужно пройти очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся», – сказал Зеленский и призвал к сдержанности в эмоциях и переживаниях.