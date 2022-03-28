Великобритания рекомендует Украине не заключать мир с Россией

Великобритания занимает более жесткую позицию, чем США, Франция и Германия по российско-украинским переговорам, рекомендуя Киеву пока не заключать соглашение с Рссией, пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По их сведениям, Лондон обеспокоен готовностью Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю. Власти Соединенного Королевства не разделяют стремления своих союзников добиться заключения российско-украинских договоренностей в краткосрочной перспективе, поскольку полагают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина будет находиться в максимально сильной позиции.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за усиление санкционного давления на РФ до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым».