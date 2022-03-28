ВС Украины заявили об освобождении 11 населенных пунктов в Херсонской области
«В Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили от российских войск и взяли под контроль 11 населенных пунктов, передает пресс-служба ведомства.
«Усилиями защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск «Юг», были освобождены следующие населенные пункты в Херсонской области: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово», - говорится в сообщении.