На нефтебазе в приграничном с Украиной российском Белгороде произошел пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он утверждает, что возгорание началось из-за авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины. Пострадали два работника базы, их жизни ничего не угрожает. Нефтебаза принадлежит «Роснефти», весь персонал эвакуирован, сказали ТАСС в компании.

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет... Населению ничего не угрожает», - говорится в сообщении губернатора в Telegram.

В МЧС России рассказали РИА Новости, что на нефтебазе загорелись резервуары с топливом. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. В его ликвидации задействовано около 70 человек и 20 единиц техники.