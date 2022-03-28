В приграничном с Украиной российском Белгороде горит нефтебаза видео
На нефтебазе в приграничном с Украиной российском Белгороде произошел пожар, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он утверждает, что возгорание началось из-за авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины. Пострадали два работника базы, их жизни ничего не угрожает. Нефтебаза принадлежит «Роснефти», весь персонал эвакуирован, сказали ТАСС в компании.
«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет... Населению ничего не угрожает», - говорится в сообщении губернатора в Telegram.
В МЧС России рассказали РИА Новости, что на нефтебазе загорелись резервуары с топливом. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. В его ликвидации задействовано около 70 человек и 20 единиц техники.
Русская служба BBC отмечает, что подтверждений или опровержений с украинской стороны нет. Объяснений и доказательств, действительно ли это были вертолеты, украинские ли это были вертолеты, как они обошли российскую ПВО в условиях войны и т.д., белгородский губернатор пока не приводит.
Белгород расположен примерно в 30 км от украинской границы и в 60 км - от Харькова, который с первых дней войны бомбят и обстреливают россияне.
На этой неделе на территории поселка Октябрьский Белгородской области произошла серия взрывов. Предположительно, причиной взрывов стал пожар на складе боеприпасов. Жертв и пострадавших среди мирного населения не было.