Германия может национализировать «дочки» «Газпрома» и «Роснефти»

Министерство экономики Германии, судя по всему, анализирует возможности для экспроприации и национализации дочерних предприятий российских энергетических концернов «Газпром» и «Роснефть». Об этом в четверг сообщило немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Причиной такого шага, о котором, по сведениям журналистов, проинформирован и канцлер ФРГ Олаф Шольц, стало желание гарантировать надежность поставок энергии в случае «кризисной ситуации» вышеназванных компаний, являющихся жизненно важными для системы энергообеспечения Германии.

Компания Gazprom Germania является оператором крупных газохранилищ в ФРГ. Предприятие Rosneft Deutschland как оператор нефтеперерабатывающих заводов играет в Германии ключевую роль на рынке бензина, дизельного топлива и керосина. «На энергетическом рынке Германии обе этих компании являются незаменимыми», - указывает Handelsblatt.